Звездный состав: Петров в новом образе, Барановская после больницы и другие гости закрытого показа

На закрытой презентации собрались яркие представители шоу-бизнеса, спорта и кино. Мероприятие запомнилось несколькими неожиданными появлениями. Александр Петров предстал в новом амплуа — в строгом костюме и очках. Напомним, что в апреле у актера и его супруги Виктории Антоновой родился сын Фёдор. Юлия Барановская появилась на публике впервые после экстренной операции в Салехарде. Телеведущая, которую госпитализировали во время съёмок проекта «Большие семьи большой страны», заметно похудела, но сразу после возвращения в Москву приступила к работе. Дарья Мельникова пришла на вечер со своим мужем Романом Набатовым и детьми. Актёр с заботой носил на плечах их маленькую дочь и играл с сыновьями супруги. Напомним, что Мельникова ранее была замужем за Артуром Смольяниновым (признан в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов).Особое внимание привлекли сёстры Аверины. Дина Аверина и её супруг, фигурист Дмитрий Соловьёв, впервые посетили светское мероприятие после свадьбы, состоявшейся 7 июля. Среди других гостей закрытого показа «Форт. Возвращение легенды» были Виктория Лопырёва, Наталия Медведева, Ангелина Поплавская, Мария Шурочкина и многие другие знаменитости.—.