Убийце украинской беженки в США предъявили обвинение: что грозит рецидивисту

Адвокат семьи Заруцких Лорен Ньютон сообщила, что родственники удовлетворены решением жюри и надеются на скорое наказание виновного. По данным властей, Браун может быть приговорён к смертной казни из-за тяжести преступления и его криминального прошлого. В 2015 году он уже был осуждён за грабёж с применением оружия, а в 2020 году вышел на свободу.