Убийце украинской беженки в США предъявили обвинение: что грозит рецидивисту

Зарезавшему украинскую беженку Заруцкую грозит смертная казнь.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное жюри в США предъявило обвинение 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Преступление произошло 22 августа в поезде Lynx Blue Line в Шарлотте, штат Северная Каролина. Об этом пишет Daily Mail.

Браун, ранее осуждённый за вооружённое ограбление, нанёс 23-летней девушке несколько ударов ножом в спину. Видеозапись с камер наблюдения показала, как он следил за жертвой, а затем атаковал её, пока она разговаривала по телефону. После нападения Заруцкая скончалась, а Браун скрылся.

Адвокат семьи Заруцких Лорен Ньютон сообщила, что родственники удовлетворены решением жюри и надеются на скорое наказание виновного. По данным властей, Браун может быть приговорён к смертной казни из-за тяжести преступления и его криминального прошлого. В 2015 году он уже был осуждён за грабёж с применением оружия, а в 2020 году вышел на свободу.

Убийство вызвало широкий резонанс. Президент Дональд Трамп заявил, что подобные преступления происходят из-за мягкой политики в городах, управляемых демократами. Он назвал жертву молодой девушкой с большим будущим, чья жизнь трагически оборвалась. Сестра Брауна, Трейси, сообщила, что её брат считал, будто его действиями управляет правительство через внедрённые в мозг «материалы». Она винит власти в том, что не оказали ему должной помощи.

