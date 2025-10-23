Власти Минска сказали об изменениях, чтобы быстрее построить метро. Подробности озвучил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, пишет агентство «Минск-Новости».
Замглавы Мингорисполкома уточнил, что необходимо завершить строительство Зеленолужской линии и начать возведение четвертой линии, которая будет кольцевой. Он добавил, что ее предпроектная проработка уже идет, а с нового года намерены начать строительства.
— Поставлена задача возвести кольцевую в два раза быстрее предыдущих линий. Уже закуплен и до конца текущего года из Китая поступит новый тоннелепроходческий комплекс. Чтобы темпы строительства подземки возросли, нужно менять и подходы к нему, — акцентировал внимание Александр Черников.
Заместитель председателя Мингорисполкома отметил, что прежде всего это касается инженерных сетей.
— Данный процесс нужно оптимизировать, то есть по возможности сократить существующие нормативы, — заметил замглавы Мингорисполкома.
