Власти Минска сказали об изменениях, чтобы быстрее построить метро

Мингорисполком сказал про изменения, чтобы быстрее построить метро.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска сказали об изменениях, чтобы быстрее построить метро. Подробности озвучил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, пишет агентство «Минск-Новости».

Замглавы Мингорисполкома уточнил, что необходимо завершить строительство Зеленолужской линии и начать возведение четвертой линии, которая будет кольцевой. Он добавил, что ее предпроектная проработка уже идет, а с нового года намерены начать строительства.

— Поставлена задача возвести кольцевую в два раза быстрее предыдущих линий. Уже закуплен и до конца текущего года из Китая поступит новый тоннелепроходческий комплекс. Чтобы темпы строительства подземки возросли, нужно менять и подходы к нему, — акцентировал внимание Александр Черников.

Заместитель председателя Мингорисполкома отметил, что прежде всего это касается инженерных сетей.

— Данный процесс нужно оптимизировать, то есть по возможности сократить существующие нормативы, — заметил замглавы Мингорисполкома.

Тем временем мы собрали десять главных вопросов о кольцевой линии минского метро, которую начнут строить в 2026: сколько станций, какие районы охватит, пересадки, первый участок, что будет с транспортом.

Ранее Мингорисполком сказал про строительство нового жилого района в Минске.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.