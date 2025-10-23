В НГАТУ прокомментировали проблемы с отоплением в общежитии № 2

В самом вузе пояснили, что отопление в общежитиях подается с начала отопительного сезона — с 23 сентября. А ранние перебои были связаны с работами «Теплоэнерго» — там снижали параметры центрального отопления в котельной. Это коснулось не только студгородка НГАТУ, но и двух жилых домов на проспекте Гагарина.