В НГАТУ прокомментировали проблемы с отоплением в общежитии № 2

В НГАТУ прокомментировали проблемы с отоплением в одном из общежитий в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе вуза.
Ранее студенты, проживающие в общежитии вуза № 2, пожаловались на отсутствие отопление в комнатах. По их словам, температура в помещениях опускается до +13 градусов, причем где-то батареи холодные, а где-то и вовсе ледяные. Проживающие также добавили, что подобные отключения происходят уже не первый раз.
В самом вузе пояснили, что отопление в общежитиях подается с начала отопительного сезона — с 23 сентября. А ранние перебои были связаны с работами «Теплоэнерго» — там снижали параметры центрального отопления в котельной. Это коснулось не только студгородка НГАТУ, но и двух жилых домов на проспекте Гагарина.
«В связи с этим и последующим повторным запуском оборудования отопление в общежитии было приостановлено», — уточнили в пресс-службе вуза.
После этого жалоб на отопление от проживающих в общежитии № 2 не приходило.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что студенты НГАТУ пожаловались на антисанитарные условия в общежитии.