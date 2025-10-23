«Авангард» сыграет дома со «сталеварами», летевшими в Омск сквозь туман

В четверг, 23 октября, «Авангард» сыграет матч чемпионата КХЛ дома с «Северсталью», которая накануне добралась в Омск с приключениями. В обычном порядке ее самолету помешал сесть в аэропорту имени Карбышева густой туман.
На ТВ игру покажут «12-й канал» и канал KHL Prime.
«КП Омск» уже сообщала, что «Северсталь» прилетела в Омск с опозданием и вынужденной посадкой сначала в Тюмени. Помимо ее рейса из-за густого тумана в ночь на 22 октября и ранним утром посадки на запасных аэродромах были еще у 13 рейсов. В итоге «сталевары» прилетели уже из Тюмени в наш город в 14:57 днем. До игры в Омске они победили «Амур».
Стилистика матча будет снова с «изюминкой», оригинальной концепцией. А именно — «Авангард» будет в образе «команды А», где будет спасать хоккейный мир. Это не значит, что соперники тем самым нарисован суперзлодеем, но тем не менее… До того на омской арене уже прошла серия рок-матчей и игра, посвященная Дню отца.
Всего в истории чемпионатов СССР, МХЛ, России и КХЛ оппоненты играли 90 раз. У «Авангарда» в них 59 побед, у «Северстали» 27. В четырех матчах была ничья. Соотношение забитых и пропущенных голов 294:214 в пользу «ястребов».
В прошлом сезоне в Омске в матче данных соперников выиграли гости со счетом 4:2.
Букмекеры оценивают шансы омичей на победу в основное время с коэффициентов в 1,81, гостей — в 3,81. На ничью в основное время и вовсе мало шансов, конторы допускают это с коэффициентом 4,51. На победный итог для «Авангарда» с учетом возможных овертайма и буллитов можно поставить в соотношении 1 к 1,47.
Также ранее мы писали, что «Авангард» победил «Автомобилист» 19 октября тоже дома.