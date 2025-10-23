«Авангард» сыграет дома со «сталеварами», летевшими в Омск сквозь туман

«КП Омск» уже сообщала, что «Северсталь» прилетела в Омск с опозданием и вынужденной посадкой сначала в Тюмени. Помимо ее рейса из-за густого тумана в ночь на 22 октября и ранним утром посадки на запасных аэродромах были еще у 13 рейсов. В итоге «сталевары» прилетели уже из Тюмени в наш город в 14:57 днем. До игры в Омске они победили «Амур».