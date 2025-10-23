Россиян предупредили о популярной у мошенников схеме: чего опасаться

По ее словам, «все выглядит как обычная доставка цветов». Утром приходит SMS с информацией о времени доставки. Затем пропущенный звонок, а через некоторое время звонок оператора, который называет ближайший цветочный магазин, поздравляет с днем рождения, уточняет детали, а после этого просит номер паспорта для курьера. На вопрос о подарке говорит, что это «сюрприз» от друзей.