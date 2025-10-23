Россиян предупредили о популярной у мошенников схеме: чего опасаться

Мошенники начали массово использовать схему с доставкой цветов на день рождения. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала IT-эксперт Екатерина Рудая.
По ее словам, «все выглядит как обычная доставка цветов». Утром приходит SMS с информацией о времени доставки. Затем пропущенный звонок, а через некоторое время звонок оператора, который называет ближайший цветочный магазин, поздравляет с днем рождения, уточняет детали, а после этого просит номер паспорта для курьера. На вопрос о подарке говорит, что это «сюрприз» от друзей.
Рудая отметила, что раньше такие звонки мошенников были редкими, однако теперь ситуация изменилась. Более того, используют продуманные сценарии по законам маркетинга: используют несколько каналов, приводят детали, ссылаются на эмоции.
«Паспорт, адрес, телефон и иногда код из SMS могут использоваться для оформления микрозаймов, регистрации SIM-карт, верификаций на маркетплейсах или продажи в базах данных», — напомнила специалист.
Эксперт напомнила, что службы доставки не запрашивают паспортные данные по телефону. При подозрительных звонках перезванивайте в магазин по официальному номеру. Также установите запрет на дистанционное взятие кредитов в МФО.
Ранее МВД предупреждали о мошеннической схеме с покупкой в рассрочку на маркетплейсах. Злоумышленники покупают неактивные номера, входят в приложение с их помощью, заказывают и оплачивают товары банковской картой владельца аккаунта.