Редкие имена дали новорожденным малышам в Ростовской области в конце октября

Мальчики и девочки с необычными именами родились на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые новорожденные малыши в Ростовской области получили редкие имена, их указали в обновленном списке реестра ЗАГС. Речь идет о данных по состоянию на 22 октября 2025 года.

Девочек назвали Асияхон, Эсма Нур, Ноэль, Шейда, Назо и Саодат, мальчиков — Хадрис, Джаваншир, Николас, Сани, Хасанбой.

При этом самыми распространенными именами на Дону оказались: София (520 новорожденных девочек), Мария (464), Ева (443), Варвара (414), Анна (382); Михаил (574 новорожденных мальчиков), Александр (537), Артем (475), Матвей (396), Максим (378).

