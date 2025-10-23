Редкие имена дали новорожденным малышам в Ростовской области в конце октября

Некоторые новорожденные малыши в Ростовской области получили редкие имена, их указали в обновленном списке реестра ЗАГС. Речь идет о данных по состоянию на 22 октября 2025 года.
Девочек назвали Асияхон, Эсма Нур, Ноэль, Шейда, Назо и Саодат, мальчиков — Хадрис, Джаваншир, Николас, Сани, Хасанбой.
При этом самыми распространенными именами на Дону оказались: София (520 новорожденных девочек), Мария (464), Ева (443), Варвара (414), Анна (382); Михаил (574 новорожденных мальчиков), Александр (537), Артем (475), Матвей (396), Максим (378).
