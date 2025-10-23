Ресурсный центр «Мосволонтер» представил обновленный сайт

На главной странице представлены три раздела, которые позволяют подобрать мероприятие по различным параметрам. Есть также раздел «Мероприятия», в котором доработали инструменты фильтрации. Для удобства пользователей настроен процесс предоставления информации о мероприятиях. На странице каждого из них можно узнать о том, когда и где оно будет проходить, о требованиях к волонтерам, форматах помощи, условиях и бонусах для добровольцев, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы и информацию об организаторе. При подаче заявки на выбранное мероприятие часть данных теперь автоматически подгружается из профиля добровольца.