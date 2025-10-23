Ресурсный центр «Мосволонтер» представил обновленный сайт

Сайт ресурсного центра «Мосволонтер» обновили в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Теперь на главной странице можно сразу нажать на кнопку «Начать помогать» и перейти к выбору мероприятия для участия. Это обеспечивает более понятный и плавный процесс погружения в сферу волонтерства. Представители организаций могут узнать больше о возможностях ресурсного центра по клику на кнопку «Стать партнером» на главной странице. В полностью обновленном разделе «Организациям» представлена подробная информация о том, кто и как может стать партнером центра, какие преимущества дает партнерство.
На главной странице представлены три раздела, которые позволяют подобрать мероприятие по различным параметрам. Есть также раздел «Мероприятия», в котором доработали инструменты фильтрации. Для удобства пользователей настроен процесс предоставления информации о мероприятиях. На странице каждого из них можно узнать о том, когда и где оно будет проходить, о требованиях к волонтерам, форматах помощи, условиях и бонусах для добровольцев, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы и информацию об организаторе. При подаче заявки на выбранное мероприятие часть данных теперь автоматически подгружается из профиля добровольца.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.