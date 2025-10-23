Ричмонд
Принц Уильям внезапно согласился встретиться с Гарри на унизительных условиях

Принц Уильям согласился на встречу с братом Гарри после длительного перерыва, однако выдвинул беспрецедентные условия для её проведения.

Принц Уильям согласился на встречу с братом Гарри после длительного перерыва, однако выдвинул беспрецедентные условия для её проведения. Как сообщает RadarOnline, встреча должна пройти при абсолютной конфиденциальности, без присутствия супруги Гарри Меган Маркл и любых средств записи, с гарантией неразглашения деталей разговора в СМИ.

По информации осведомлённых источников, Уильям дал согласие на встречу благодаря настойчивым уговорам короля Карла III и принцессы Кейт. Они полагают, что примирение братьев возможно, но только в условиях строжайшей секретности.

Жёсткие ограничения связаны с недавними заявлениями Гарри, в которых он обвинил дворцовых сотрудников в создании препятствий для его общения с отцом после 54-минутной встречи в Кларенс-хаусе. Эти обвинения вызвали возмущение Уильяма и укрепили его убеждённость в том, что брат не способен сохранять конфиденциальность в личных вопросах.

Ранее СМИ писали, что принц Уильям задумал лишить членов семьи королевских титулов после коронации.

