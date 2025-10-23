Проводимая в Королёве космическая олимпиада получила федеральный статус

Интеллектуальному состязанию уже более 30 лет, в этом году оно проходит в 33-й раз. Как пояснили в Министерстве образования Московской области, МКО традиционно включает в себя туры по математике, физике и информатике, конференции и тренинги. Главным этапом ежегодно становится творческий тур, на котором участники защищают собственные проекты по астрономии и астрофизике, космическим технологиям, робототехнике, биологии и экологии и другим востребованным направлениям.