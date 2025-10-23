Проводимая в Королёве космическая олимпиада получила федеральный статус

Международная космическая олимпиада (МКО), которую ежегодно проводят в городе Королёве Московской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», вошла в перечень Минпросвещения РФ. Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Благодаря включению в федеральный перечень победители и призеры Международной космической олимпиады могут получить дополнительные баллы к своим результатам ЕГЭ и внести сертификаты олимпиады в число индивидуальных достижений при поступлении в высшие учебные заведения. Также они могут претендовать на льготы и преимущества при поступлении, если они предусмотрены конкретным вузом.
Интеллектуальному состязанию уже более 30 лет, в этом году оно проходит в 33-й раз. Как пояснили в Министерстве образования Московской области, МКО традиционно включает в себя туры по математике, физике и информатике, конференции и тренинги. Главным этапом ежегодно становится творческий тур, на котором участники защищают собственные проекты по астрономии и астрофизике, космическим технологиям, робототехнике, биологии и экологии и другим востребованным направлениям.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.