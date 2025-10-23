Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: телеведущий Юрий Николаев экстренно госпитализирован

Телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких. Он девять дней провел в больнице, информация об этом появилась в соцсетях.

Телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких. Он девять дней провел в больнице, информация об этом появилась в соцсетях.

Читать далее.