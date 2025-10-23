Mash: телеведущий Юрий Николаев экстренно госпитализирован

Телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких. Он девять дней провел в больнице, информация об этом появилась в соцсетях.
