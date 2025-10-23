Шесть новых стран получили безвизовый режим с Узбекистаном на 30 дней

Изменения для граждан Китая.
С 7 до 30 дней увеличен срок безвизового пребывания для граждан Китая (кроме Гонконга). Для жителей Гонконга, который имеет статус специального административного района, срок безвизового въезда по-прежнему составляет 7 дней.
Упрощённая процедура деловых виз.
Кроме того, расширен список стран, для граждан которых вводится упрощённый и ускоренный порядок оформления деловых виз. Теперь жители 15 государств смогут получить бизнес-визу в Узбекистан в течение 2−3 рабочих дней:
В течение 2 рабочих дней: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Латвия, Малайзия, Франция, Чехия, Швейцария и Япония.
В течение 3 рабочих дней: Объединённые Арабские Эмираты, Иран и Пакистан.
В отдельных случаях, если необходимо дополнительное изучение документов, срок оформления визы для граждан Ирана и Пакистана может быть продлён, но не более чем на 10 дней.
Эти изменения направлены на дальнейшее развитие туризма, деловых и инвестиционных связей между Узбекистаном и зарубежными странами, а также делают процесс визовых формальностей для иностранных граждан максимально удобным и прозрачным.