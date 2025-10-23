Ричмонд
Шесть новых стран получили безвизовый режим с Узбекистаном на 30 дней

Vaib.uz (Узбекистан. 23 октября). Правительство Узбекистана продолжает политику открытости для иностранных граждан. Согласно новому постановлению, безвизовый режим сроком на 30 дней введён для граждан шести новых стран. Теперь граждане Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Катара, Кувейта и Иордании могут посещать Узбекистан без визы в течение месяца.

Источник: Vaib.Uz

Изменения для граждан Китая.

С 7 до 30 дней увеличен срок безвизового пребывания для граждан Китая (кроме Гонконга). Для жителей Гонконга, который имеет статус специального административного района, срок безвизового въезда по-прежнему составляет 7 дней.

Упрощённая процедура деловых виз.

Кроме того, расширен список стран, для граждан которых вводится упрощённый и ускоренный порядок оформления деловых виз. Теперь жители 15 государств смогут получить бизнес-визу в Узбекистан в течение 2−3 рабочих дней:

В течение 2 рабочих дней: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Латвия, Малайзия, Франция, Чехия, Швейцария и Япония.

В течение 3 рабочих дней: Объединённые Арабские Эмираты, Иран и Пакистан.

В отдельных случаях, если необходимо дополнительное изучение документов, срок оформления визы для граждан Ирана и Пакистана может быть продлён, но не более чем на 10 дней.

Эти изменения направлены на дальнейшее развитие туризма, деловых и инвестиционных связей между Узбекистаном и зарубежными странами, а также делают процесс визовых формальностей для иностранных граждан максимально удобным и прозрачным.