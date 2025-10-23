Метеоролог Сафонов: туманы в московском регионе опасны для автомобилистов

Обозреватель погоды проекта Meteoweb Алексей Сафонов заявил, что туман, который предположительно сохранится в Московском регионе еще неделю, может быть опасен для автомобилистов, отправляющихся в Москву со стороны области в утренние часы.
Сафонов рассказал MK.RU, что туман в утренние часы способен до 250 метров ограничивать горизонтальную метеорологическую дальность видимости до субъектов. Температура воздуха утром может опускаться до 2 градусов тепла, ухудшая сцепление колес летней резины с дорогой, сказал метеоролог.
Эксперт посоветовал включать противотуманные фары, соблюдать дистанцию и не пренебрегать всеми другими мерами предосторожности при управлении автомобилем.
Метеоролог заявил, что в ближайшее время туманы будут почти каждую ночь, особенно в северо-западной и северной части Московского региона. Из-за недостаточно сильного ветра он может содержать компоненты смога.
