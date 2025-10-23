В Твери закупили 15 машин для вывоза твердых коммунальных отходов

Автопарк регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Твери получил восемь машин в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Еще семь единиц спецтехники поступят до конца года, сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Мусоровозы произведены на Тверском заводе коммунального машиностроения. Вместимость их кузова составляет 16 кубометров, что обеспечивает вывоз содержимого примерно 100 евроконтейнеров за один рейс.
Все 15 единиц спецтехники приобретены по программе льготного лизинга Росагролизинга при поддержке правительства Тверской области и Российского экологического оператора. Также помимо закупки новой спецтехники регоператор на постоянной основе приобретает и устанавливает в места накопления отходов новые контейнеры для ТКО.
В Тверской области на протяжении последних лет развивается комплексная система обращения с ТКО. Ведется работа по рекультивации свалок и ликвидации несанкционированных площадок сбора мусора. В муниципалитетах оборудуются места для складирования отработанных автомобильных шин, приема бытовой и компьютерной техники, а также специальные отсеки сбора крупногабаритных отходов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.