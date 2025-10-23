Возле нового аэропорта в Иркутске построят многофункциональный хаб. Авиаузел будет находиться в Пади Ключевой. Сейчас перед рабочей группой стоит задача — разработать план развития экономики территории. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в рамках проекта рассматривается создание складских комплексов, конгрессно-выставочного центра, а также технопарков.
— Строительство нового аэропорта — масштабный проект региона за последние десятилетия. Мы предусмотрим возможность создания инфраструктуры, чтобы на важных портовых территориях реализовать мощный многофункциональный хаб, который станет фундаментом экономического роста, — сказал и. о. министра экономического развития и промышленности Виктор Цишковский.
Сейчас уже начаты предпроектные работы по строительству нового аэропорта. Аэропорт может быть расширен за счет строительства дополнительной взлетно-посадочной полосы и увеличения терминала. Завершить работы планируют в марте. Затем на их основании разработают документацию. Само строительство запланировано в 2028 году.