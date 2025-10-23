Возле нового аэропорта в Иркутске построят многофункциональный хаб

Сейчас уже начаты предпроектные работы по строительству нового аэропорта. Аэропорт может быть расширен за счет строительства дополнительной взлетно-посадочной полосы и увеличения терминала. Завершить работы планируют в марте. Затем на их основании разработают документацию. Само строительство запланировано в 2028 году.