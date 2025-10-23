Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при взрыве в Копейске достигло 10, в городе введен режим ЧС

Число погибших в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области увеличилось до десяти. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. В Копейском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Число погибших в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области увеличилось до десяти. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. В Копейском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Читать далее.