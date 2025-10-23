ЕС принял 19-ый пакет санкций против России

Европейский союз официально принял 19-ый по счету пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Заявление европейский дипломат разместила у себя в соцсетях.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.Читать дальше