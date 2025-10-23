СМИ сообщили об экстренной госпитализации известного телеведущего

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российского народного артиста и телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали из-за обострения проблем с легкими, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, у 76-летнего артиста ухудшилось состояние из-за вирусной инфекции, усугубившей хроническое легочное заболевание. Николаев испытывал удушье, трудности с речью, слабость и головокружение, а также страдал от постоянной одышки и кашля на протяжении недели, прежде чем вызвал скорую помощь.
После девяти дней лечения в больнице его самочувствие улучшилось: он восстановил вес, вновь смог нормально ходить и дышать, и его выписали, сообщается в публикации.