Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили об экстренной госпитализации известного телеведущего

Mash: телеведущего Юрия Николаева госпитализировали из-за проблем с легкими.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российского народного артиста и телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали из-за обострения проблем с легкими, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 76-летнего артиста ухудшилось состояние из-за вирусной инфекции, усугубившей хроническое легочное заболевание. Николаев испытывал удушье, трудности с речью, слабость и головокружение, а также страдал от постоянной одышки и кашля на протяжении недели, прежде чем вызвал скорую помощь.

После девяти дней лечения в больнице его самочувствие улучшилось: он восстановил вес, вновь смог нормально ходить и дышать, и его выписали, сообщается в публикации.