В Волгоградском планетарии представили органную полнокупольную программу

Музыкальная полнокупольная программа «Органные миры под звездным небом» состоялась 20 октября в Волгоградском планетарии. Мероприятие было доступно для посещения по Пушкинской карте, которая работает по национальному проекту «Семья», сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.
В мероприятии принял участие органист, лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин. Программа объединила классическую органную музыку и современные визуальные технологии.
Посетители услышали шедевры органного искусства — от произведений Баха до музыки Ханса Циммера, которые сопровождались масштабными полнокупольными проекциями, создающими эффект полного погружения в космическое пространство. Особенностью вечера стало исполнение композиции Александры Пахмутовой «Надежда» вместе с волгоградскими музыкантами Анастасией Лимар и Владимиром Журой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.