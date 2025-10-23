Ричмонд
76-летнего телелеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

Известного телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали с обострением хронической болезни лёгких.

Известного телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали с обострением хронической болезни лёгких. По информации Mash, 76-летний артист заразился вирусом, что вызвало серьезное ухудшение состояния — он задыхается, с трудом разговаривает и передвигается.

Проведя девять дней в стационаре, Николаев пошёл на поправку. Врачам удалось стабилизировать его состояние: артист начал самостоятельно ходить и его дыхание нормализовалось. При выписке медики категорически запретили ему курить.

Однако, как сообщают источники, Николаев не последовал рекомендациям врачей и продолжает выкуривать по две пачки сигарет в день. Эта привычка напрямую влияет на его работоспособность — во время выступлений ему требуются частые перекуры, чтобы восстановить дыхание.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артист продолжает работать. Он участвует в мероприятиях, хотя в последние годы редко появляется в телеэфире. Это уже не первая его госпитализация в текущем году.

