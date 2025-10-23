AP: Госдолг США превысил 38 трлн долларов, рост стал рекордным после пандемии

В разгар шатдауна государственный долг США превысил 38 триллионов долларов. Этот рост стал рекордным после пандемии COVID-19 — в августе этого года госдолг США достиг 37 триллионов долларов. Об этом со ссылкой на отчет Министерства финансов США сообщает Associated Press.
По словам Кента Сметтерса, эксперта университета Пенсильвании, который работал в Министерстве финансов при президенте Джордже Буше-младшем, растущая долговая нагрузка со временем приводит в конечном итоге к росту инфляции, подрывая покупательную способность американцев.
Для простых американцев, подчеркивает эксперт, это может обернуться более дорогими кредитами на жилье и автомобили, понижением заработных плат, а также ростом цен на товары и стоимости услуг.
Ранее на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с государственным долгом Соединенных Штатов Америки выходит из-под контроля, доверие к американской валюте подорвано.