Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: Госдолг США превысил 38 трлн долларов, рост стал рекордным после пандемии

Госдолг США приближается к 40 трлн долларов.

Источник: Комсомольская правда

В разгар шатдауна государственный долг США превысил 38 триллионов долларов. Этот рост стал рекордным после пандемии COVID-19 — в августе этого года госдолг США достиг 37 триллионов долларов. Об этом со ссылкой на отчет Министерства финансов США сообщает Associated Press.

По словам Кента Сметтерса, эксперта университета Пенсильвании, который работал в Министерстве финансов при президенте Джордже Буше-младшем, растущая долговая нагрузка со временем приводит в конечном итоге к росту инфляции, подрывая покупательную способность американцев.

Для простых американцев, подчеркивает эксперт, это может обернуться более дорогими кредитами на жилье и автомобили, понижением заработных плат, а также ростом цен на товары и стоимости услуг.

Ранее на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с государственным долгом Соединенных Штатов Америки выходит из-под контроля, доверие к американской валюте подорвано.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше