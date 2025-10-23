Телеведущего Юрия Николаева госпитализировали с обострением болезни лёгких

Артист также намерен вернуться к работе после выписки. За корпоратив он просит 5 млн рублей, однако каждые 15 минут вынужден делать перерывы, чтобы отдышаться. Его райдер, по данным Mash, остаётся скромным: «что дадут — то и съест». Единственное требование — чашка крепкого кофе перед выступлением, хотя этот напиток врачи ему строго запретили.