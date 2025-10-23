Продюсер Морозов: Градский заранее обеспечил детей квартирами в Москве

Продюсер Евгений Морозов в разговоре с KP.RU рассказал, что Градский при жизни позаботился о будущем своих детей. По словам Морозова, артист заранее купил квартиры для всех наследников — как для старших детей от первого брака, так и для двух младших сыновей. Продюсер отметил, что с бывшей супругой певца он лично не был знаком, но сам Градский не раз говорил, что хочет, чтобы его дети были обеспечены.