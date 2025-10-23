Продюсер Морозов: Градский заранее обеспечил детей квартирами в Москве

Этой осенью Александру Градскому могло бы исполниться 76 лет. Великий музыкант ушёл из жизни четыре года назад, однако споры вокруг его наследства не утихают до сих пор.
Продюсер Евгений Морозов в разговоре с KP.RU рассказал, что Градский при жизни позаботился о будущем своих детей. По словам Морозова, артист заранее купил квартиры для всех наследников — как для старших детей от первого брака, так и для двух младших сыновей. Продюсер отметил, что с бывшей супругой певца он лично не был знаком, но сам Градский не раз говорил, что хочет, чтобы его дети были обеспечены.
На данный момент основными претендентами на наследство композитора считаются его вдова Марина, которой сейчас 40 лет, и двое маленьких сыновей, а также дети от предыдущего брака с 65-летней Ольгой Градской — 44-летний Даниил и 39-летняя Мария.
В сентябре апелляционный суд вынес решение о выделении Ольге Градской супружеской доли, после чего имущество артиста должно быть разделено между наследниками. Однако вдова Марина, с которой Градский прожил 17 лет, намерена оспорить это решение и продолжить борьбу за справедливое распределение наследства.
Ранее старший сын Градского Даниил сообщил, что его мама отстояла долю в наследстве.