Эксперт предупредила россиян о новой схеме мошенников с доставкой цветов

Собеседница издания подчеркнула, что ни одна служба доставки не имеет права запрашивать паспортные данные по телефону. При получении подозрительного звонка она рекомендовала перезванивать в магазин только по номерам, указанным на официальных сайтах, для проверки информации. Также эксперт посоветовала установить запрет на дистанционное оформление кредитов в микрофинансовых организациях через бюро кредитных историй.