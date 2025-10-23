Собянин: главная задача АИП — создание социальной инфраструктуры

С 2026 по 2028 год в Москве построят более тысячи городских объектов, на эти цели выделено почти 3 трлн рублей, что составляет 47% расходной части городского бюджета. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
«1,2 триллиона рублей пойдут на реализацию проектов Адресной инвестиционной программы города, 1,8 триллиона рублей — на мероприятия развития: капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, комплексное развитие районов, реализацию программы реновации», — пояснил градоначальник.
Собянин отметил, что приоритетом адресной инвестиционной программы остается развитие социальной инфраструктуры. За три года в столице возведут более тысячи различных городских объектов, включая дома по программе реновации.
В ближайшие три года в Москве завершат строительство, реставрацию и реконструкцию 444 социальных объектов, включая 195 зданий образовательных учреждений, пять объектов социальной защиты населения, 52 объекта здравоохранения, 42 объекта культуры и 150 объектов спорта.
В частности, в столице планируют завершить реставрацию усадьбы Останкина, строительство конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ, реконструкцию Центрального московского ипподрома, создание нового Большого московского цирка и формирование московского кинокластера на территории кинопарка «Москино», кинозавода «МЕТМАШ» и Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького.
Ранее Собянин сообщил, что Москва развивает проекты для технологического суверенитета России.