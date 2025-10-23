США требуют прекращения торговли нефтью с Россией: что известно о новых санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

Минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужного результата по переговорам. При этом Москва не раз заявляла о своей приверженности дипломатическому решению всех разногласий, а также подчеркивала отсутствие эффекта от санкций, ожидаемого на Западе. Подробнее о новых санкциях США против РФ, очередной смене риторики Трампа, а также истории «Лукойла» и «Роснефти» в Штатах — в материале URA.RU.