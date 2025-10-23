Альмира и Данат: на Дону составили список самых редких имен

Среди девочек редкими именами стали Альмира, Рима, Саодат, Алексина и Николина. Особый интерес представляет имя Николина, имеющее греческие корни и означающее «победительница народа».
В славянской традиции это имя интерпретируется как «любимая», что отражает стремление родителей сочетать оригинальность и глубокий смысл в выборе имени для дочери. Среди мальчиков наиболее уникальными оказались имена Муше, Валерьян, Ализар, Аюбхуджа и Данат. Имя Данат, широко распространенное в тюркской культуре, особенно популярно в Казахстане и странах Средней Азии. На иранском языке оно переводится как «дар от бога» или «божественный дар», что придает ему особое символическое значение.
Эксперты отмечают, что выбор таких необычных имен позволяет современным родителям не только подчеркнуть индивидуальность ребенка, но и сохранить важные культурные традиции, передавая их следующим поколениям.