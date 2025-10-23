Альмира и Данат: на Дону составили список самых редких имен

В славянской традиции это имя интерпретируется как «любимая», что отражает стремление родителей сочетать оригинальность и глубокий смысл в выборе имени для дочери. Среди мальчиков наиболее уникальными оказались имена Муше, Валерьян, Ализар, Аюбхуджа и Данат. Имя Данат, широко распространенное в тюркской культуре, особенно популярно в Казахстане и странах Средней Азии. На иранском языке оно переводится как «дар от бога» или «божественный дар», что придает ему особое символическое значение.