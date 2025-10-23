Власти предупредили о штрафах и уголовной ответственности за установку насосов на газовые трубы

Газ — это не игрушка. Самовольная установка любых «улучшающих» устройств на общие газовые коммуникации может привести к разгерметизации системы и авариям. Нарушение технологического режима опасно не только для того, кто решился «сделать лучше», но и для всех соседей по дому или улице.