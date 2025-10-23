Ричмонд
Власти предупредили о штрафах и уголовной ответственности за установку насосов на газовые трубы

Vaib.uz (Узбекистан. 23 октября). В последние месяцы социальные сети Узбекистана наводнили видео «мастеров-самоучек», которые с уверенностью советуют всем желающим установить на домашние газовые трубы специальные насосы. Аргумент один — «давления не хватает, насос решит все ваши проблемы».

Источник: Reuters

В условиях, когда в регионах Узбекистана действительно возникают перебои с газоснабжением, такие предложения находят отклик у населения. Люди, уставшие от холодных домов и неработающих плит, ищут хоть какое-то решение. Но под видом заботы о бытовых нуждах, «мастера» фактически подталкивают их к нарушению закона.

В «Узэнергоинспекции» предупредили: установка насосов для повышения давления газа — незаконна и опасна. Это прямое нарушение правил пользования природным газом, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В инспекции подчёркивают: сейчас проводятся регулярные рейды по выявлению подобных нарушений. За установленный насос на газовой трубе потребителю тут же пересчитают объём потреблённого газа и назначат штраф. Если нанесён крупный ущерб — может наступить даже уголовная ответственность.

Газ — это не игрушка. Самовольная установка любых «улучшающих» устройств на общие газовые коммуникации может привести к разгерметизации системы и авариям. Нарушение технологического режима опасно не только для того, кто решился «сделать лучше», но и для всех соседей по дому или улице.