На Кубани 15 санаториев вошли в число лучших здравниц России

На Кубани 15 санаториев вошли в число 100 лучших здравниц России. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Итоги рейтинга озвучили в Москве на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности». Одними из лучших признаны здравницы и на морских, и на предгорных курортах — в Сочи, Анапе, Геленджике и Лабинске. При составлении рейтинга оценивались стабильность и инвестиционную привлекательность санаторно-курортных организаций России.
«Мы активно развиваем в крае разносторонний и активный отдых, в том числе поддерживаем развитие отелей и гостиниц. Всего в регионе работает больше 200 санаториев, до конца года планируем открыть еще один», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Заполняемость кубанских здравниц ежегодно в среднем составляет 70%, а летом 2024 — 85−90%. В 2024 году в санаториях региона отдохнули почти 2 млн человек.
«И будем стремиться к тому, чтобы эта цифра только росла», — добавил глава региона.
Семь кубанских санаториев вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности 2025».