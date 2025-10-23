На Кубани 15 санаториев вошли в число лучших здравниц России

Итоги рейтинга озвучили в Москве на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности». Одними из лучших признаны здравницы и на морских, и на предгорных курортах — в Сочи, Анапе, Геленджике и Лабинске. При составлении рейтинга оценивались стабильность и инвестиционную привлекательность санаторно-курортных организаций России.