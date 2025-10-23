Ричмонд
На Кубани 15 санаториев вошли в число лучших здравниц России

Санатории Сочи, Анапы, Геленджика и Лабинска стали одними из лучших здравниц России.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани 15 санаториев вошли в число 100 лучших здравниц России. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Итоги рейтинга озвучили в Москве на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности». Одними из лучших признаны здравницы и на морских, и на предгорных курортах — в Сочи, Анапе, Геленджике и Лабинске. При составлении рейтинга оценивались стабильность и инвестиционную привлекательность санаторно-курортных организаций России.

«Мы активно развиваем в крае разносторонний и активный отдых, в том числе поддерживаем развитие отелей и гостиниц. Всего в регионе работает больше 200 санаториев, до конца года планируем открыть еще один», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Заполняемость кубанских здравниц ежегодно в среднем составляет 70%, а летом 2024 — 85−90%. В 2024 году в санаториях региона отдохнули почти 2 млн человек.

«И будем стремиться к тому, чтобы эта цифра только росла», — добавил глава региона.

Семь кубанских санаториев вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности 2025».

