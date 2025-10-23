Семьи с детьми досрочно получат ноябрьские выплаты

Перед праздниками на счета поступят единое пособие родителям с детьми до 17 лет, пособие на первого ребенка до трех лет, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Кроме того, выплаты смогут получить семьи призывников, беременные женщины, оформившие единое пособие.