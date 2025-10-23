Семьи с детьми досрочно получат ноябрьские выплаты

Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно, что поможет им своевременно подготовиться к праздникам. Об этом рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
«Принято решение перечислить ноябрьские выплаты досрочно, чтобы родители могли спокойно и без лишней суеты подготовиться к выходным дням», — передаются его слова в Telegram-канале фонда.
Перед праздниками на счета поступят единое пособие родителям с детьми до 17 лет, пособие на первого ребенка до трех лет, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Кроме того, выплаты смогут получить семьи призывников, беременные женщины, оформившие единое пособие.
Днем ранее, 22 октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство России в следующем году проведет масштабную индексацию социальных выплат, пенсий и заработных плат для отдельных категорий работников.