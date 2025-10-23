Ричмонд
Бельгия пригрозила ЕС не позволить изъять активы России без раздела рисков

Бельгия заблокирует решение о конфискации российских активов, если страны Евросоюза не разделят все риски. Об этом в четверг, 23 октября, заявил бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер.

— Даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался… Я хочу, чтобы риски были полностью распределены… Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам придется сделать это вместе, — цитирует премьера Бельгии ТАСС.

23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. Туда вошли более 100 танкеров под иностранными флагами, которые перевозят российскую нефть. Помимо прочего, рестрикции также включают в себя запрет на закупку российского СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов по ЕС.

Также стало известно, что новые санкции Соединенных Штатов Америки против России затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл», сообщило 22 октября Министерство финансов страны. Введение новых рестрикций обусловлено тем, что у РФ якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине, отметили в ведомстве.

