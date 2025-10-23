В Крымском центре медицины катастроф прошла экскурсия для учащихся колледжа

Учащиеся Крымского медицинского колледжа посетили центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Республики Крым в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в представительстве региона.
Заведующая учебно-тренировочным отделом — врач скорой медицинской помощи Леся Фролова рассказала будущим фельдшерам об организации службы, значимости медицинской помощи на догоспитальном этапе для сохранения жизни и здоровья человека, а также о том, какие знания и навыки необходимы фельдшеру скорой. Учащиеся познакомились с работой оперативно-диспетчерского отдела и своими глазами увидели, с чего начинается любое обращение в службу скорой медицинской помощи.
Старший фельдшер Алексей Кушнарев продемонстрировал учащимся комплектацию автомобиля скорой медицинской помощи. Также он объяснил назначение укладок и оборудования, необходимых для оказания экстренной помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.