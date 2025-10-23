Научный центр и академию тенниса планируют построить в Нижнем Новгороде

Также выделены участки под строительство академии тенниса на улице Нартова, спортивного центра на Верхнепечерской и выставочных залов арт-резиденции в переулке Плотничном. Кроме того, в ближайшие годы в Нижегородской области появятся производственный комплекс по металлообработке, склад и цех по производству антенно-мачтовых сооружений объектов связи.