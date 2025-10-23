Научный центр и академию тенниса планируют построить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выделены земельные участки под строительство крупного научного центра и академии тенниса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение нескольких земельных участков для реализации этих проектов. Общая сумма инвестиций составила 3,9 миллиарда рублей.
Среди одобренных проектов — научный центр, в котором будут заниматься исследованиями в области ИТ, программного обеспечения, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Его планируют построить за пять лет в районе Окского съезда на участке почти 6,5 тысячи квадратных метров.
Также выделены участки под строительство академии тенниса на улице Нартова, спортивного центра на Верхнепечерской и выставочных залов арт-резиденции в переулке Плотничном. Кроме того, в ближайшие годы в Нижегородской области появятся производственный комплекс по металлообработке, склад и цех по производству антенно-мачтовых сооружений объектов связи.
Ожидается, что новые объекты создадут в регионе более 700 рабочих мест.