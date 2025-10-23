В Волгограде ушла из жизни 102-летняя героиня Сталинградской битвы

Валентина Федоровна родилась в Иловлинском районе Волгоградской области в июле 1923 года. Сразу после школы она встала на защиту Родины, став медсестрой и спасая раненых бойцов на полях сражений. Ее способности к технике были замечены командованием, и после Сталинградской битвы она стала связисткой при штабе командующего артиллерией.