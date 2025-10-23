В Волгограде ушла из жизни 102-летняя героиня Сталинградской битвы

23 октября Волгоград прощается с легендой. На 103-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы Валентина Подлесная, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на гордуму.
Валентина Федоровна родилась в Иловлинском районе Волгоградской области в июле 1923 года. Сразу после школы она встала на защиту Родины, став медсестрой и спасая раненых бойцов на полях сражений. Ее способности к технике были замечены командованием, и после Сталинградской битвы она стала связисткой при штабе командующего артиллерией.
За мужество и отвагу на фронте Валентина Подлесная была награждена медалью «За отвагу» и удостоена трех благодарностей Верховного Главнокомандующего за участие в Сталинградской битве и боях на Курской дуге.
После Победы она вернулась в родной Сталинград и более 40 лет проработала на знаменитом заводе «Баррикады». Даже на заслуженном отдыхе она не теряла связи с общественной жизнью, активно интересуясь событиями в Краснооктябрьском районе.
Депутаты Волгоградской городской Думы и лично председатель гордумы Владлен Колесников выражают глубокие соболезнования родным и близким. Они подчеркнули, что Валентина Федоровна была настоящей легендой Краснооктябрьского района, и светлая память о ней навсегда останется в сердцах волгоградцев.