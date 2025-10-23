Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда уточнило меры безопасности во время субботника

Нормы подъема тяжестей, наличие средств индивидуальной защиты и исправного инвентаря, а также состояние здоровья участников республиканского субботника должны быть четко соблюдены.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Здоровые и безопасные условия труда должны быть обеспечены на рабочем месте в период проведения республиканского субботника, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

«Обеспечение здоровых и безопасных условий труда должно осуществляться в обычном режиме», — напомнили в ведомстве.

Требования к мерам безопасности вне рабочего места имеют свои особенности.

В Минтруда сообщили, что необходимо провести целевой инструктаж с участниками субботника, если планируемые работы не будут связаны с выполнением прямых обязанностей.

Предварительно рекомендуется выяснить нюансы состояния здоровья участников субботника. В случае болезни, в том числе простудными заболеваниями, а также если состояние работника ухудшилось в процессе выполнения общественных работ, к участию в субботнике он не допускается.

Также правилами техники безопасности запрещено допускать к работе людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Под строгим контролем руководителей — соблюдение норм подъема и перемещения тяжестей. Женщинам недопустимо поднимать и переносить тяжести массой более семи килограммов, напомнили в Минтруда.

Средства индивидуальной защиты.

Участники субботника должны быть обеспечены исправным инвентарем и средствами индивидуальной защиты.

«(Работники — Sputnik) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающими безопасность, простейший вариант — перчатки. В зоне, где возможно движение транспортных средств, обязательное наличие сигнальных жилетов. Если люди работают на стройплощадке — каски», — уточняется в памятке, подготовленной специалистами министерства.

В ведомстве предупредили, что работники, которые не имеют соответствующей квалификации, не должны привлекаться к работам, сопряженным с повышенной опасностью.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 25 октября. Половину заработанных средств планируется направить на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Остальные деньги направят в Мингорисполком и облисполкомы.