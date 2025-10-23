Минтруда уточнило меры безопасности во время субботника

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Здоровые и безопасные условия труда должны быть обеспечены на рабочем месте в период проведения республиканского субботника, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства труда и социальной защиты Беларуси.
«Обеспечение здоровых и безопасных условий труда должно осуществляться в обычном режиме», — напомнили в ведомстве.
Требования к мерам безопасности вне рабочего места имеют свои особенности.
В Минтруда сообщили, что необходимо провести целевой инструктаж с участниками субботника, если планируемые работы не будут связаны с выполнением прямых обязанностей.
Предварительно рекомендуется выяснить нюансы состояния здоровья участников субботника. В случае болезни, в том числе простудными заболеваниями, а также если состояние работника ухудшилось в процессе выполнения общественных работ, к участию в субботнике он не допускается.
Также правилами техники безопасности запрещено допускать к работе людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Под строгим контролем руководителей — соблюдение норм подъема и перемещения тяжестей. Женщинам недопустимо поднимать и переносить тяжести массой более семи килограммов, напомнили в Минтруда.
Средства индивидуальной защиты.
Участники субботника должны быть обеспечены исправным инвентарем и средствами индивидуальной защиты.
«(Работники — Sputnik) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающими безопасность, простейший вариант — перчатки. В зоне, где возможно движение транспортных средств, обязательное наличие сигнальных жилетов. Если люди работают на стройплощадке — каски», — уточняется в памятке, подготовленной специалистами министерства.
В ведомстве предупредили, что работники, которые не имеют соответствующей квалификации, не должны привлекаться к работам, сопряженным с повышенной опасностью.
Республиканский субботник пройдет в Беларуси 25 октября. Половину заработанных средств планируется направить на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Остальные деньги направят в Мингорисполком и облисполкомы.