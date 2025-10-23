Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полностью российский самолет Ил-114−300 проходит испытания на Алтае

Самолет Ил-114−300 совершил перелет из Горно-Алтайска на Байконур и обратно.

Источник: Комсомольская правда

Собранный исключительно из отечественных комплектующих самолет Ил-114−300 проходит летные испытания на Алтае. Об этом сообщает Минпромторг в Telegram-канале.

Как следует из заявления, испытания состоялись в четверг, 23 октября. В рамках них отечественное воздушное судно совершило перелет из Горно-Алтайска на Байконур, после чего вернулось обратно.

«Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114−300 проходит комплекс летных сертификационных испытаний на территории Республики Алтай на базе аэропорта Горно-Алтайск», — сказано в сообщении.

Напомним, самолет Ил-114−300 создается для авиалиний Алтая. Предполагается, что его можно будет использовать в труднодоступных регионах. Воздушное судно должно стать пригодным для использования в условиях с короткими и грунтовыми взлетно-посадочными полосами.

Немногим ранее об Ил-114 высказывался глава Минпромторга Антон Алиханов. Он подчеркивал, что серийные поставки данной модели самолетов начнутся уже в 2026 году. Предположительно, к августу. Министр также отмечал, что воздушное судно уже осмотрено, в том числе, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше