Полностью российский самолет Ил-114−300 проходит испытания на Алтае

Собранный исключительно из отечественных комплектующих самолет Ил-114−300 проходит летные испытания на Алтае. Об этом сообщает Минпромторг в Telegram-канале.
Как следует из заявления, испытания состоялись в четверг, 23 октября. В рамках них отечественное воздушное судно совершило перелет из Горно-Алтайска на Байконур, после чего вернулось обратно.
«Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114−300 проходит комплекс летных сертификационных испытаний на территории Республики Алтай на базе аэропорта Горно-Алтайск», — сказано в сообщении.
Напомним, самолет Ил-114−300 создается для авиалиний Алтая. Предполагается, что его можно будет использовать в труднодоступных регионах. Воздушное судно должно стать пригодным для использования в условиях с короткими и грунтовыми взлетно-посадочными полосами.
Немногим ранее об Ил-114 высказывался глава Минпромторга Антон Алиханов. Он подчеркивал, что серийные поставки данной модели самолетов начнутся уже в 2026 году. Предположительно, к августу. Министр также отмечал, что воздушное судно уже осмотрено, в том числе, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.