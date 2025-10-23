Ричмонд
В Иркутской области на 13,2% снизилась заболеваемость туберкулезом

Примерно 6% новых случаев туберкулеза выявлены у заключенных и иностранцев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области на 13,2% снизилась заболеваемость туберкулезом. Статистика на 1 октября показывает 711 новых случаев. Среди заболевших выявлено 16 детей и столько же подростков. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Иркутской областной клинической туберкулезной больницы.

— Примерно 6% новых случаев туберкулеза выявлены у заключенных и иностранцев. Сейчас показатель заболеваемости в регионе составляет 41 человек на 100 000 населения, — уточнили в медучреждении.

На учете состоит 1 651 житель Приангарья. При этом с начала года удалось вылечиться от инфекции 1118 пациентам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье число острых отравлений выросло на 13% с начала года. Зарегистрировано 2140 случаев отравлений химической этиологии.