В Иркутской области на 13,2% снизилась заболеваемость туберкулезом. Статистика на 1 октября показывает 711 новых случаев. Среди заболевших выявлено 16 детей и столько же подростков. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Иркутской областной клинической туберкулезной больницы.