В Иркутской области на 13,2% снизилась заболеваемость туберкулезом. Статистика на 1 октября показывает 711 новых случаев. Среди заболевших выявлено 16 детей и столько же подростков. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Иркутской областной клинической туберкулезной больницы.
— Примерно 6% новых случаев туберкулеза выявлены у заключенных и иностранцев. Сейчас показатель заболеваемости в регионе составляет 41 человек на 100 000 населения, — уточнили в медучреждении.
На учете состоит 1 651 житель Приангарья. При этом с начала года удалось вылечиться от инфекции 1118 пациентам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье число острых отравлений выросло на 13% с начала года. Зарегистрировано 2140 случаев отравлений химической этиологии.