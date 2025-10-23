В Челябинске создали первую программу для микроконтроллера «Амур»

«На одном из доступных новых отечественных микроконтроллеров мы сделали первые попытки внедрения в вентильный электропривод, который в перспективе может применяться в среднемощных транспортных средствах, подъемных механизмах грузоподъемностью до 1 тонны, приводе дверей лифтов и трамваев, в подъемнике шлагбаумов, в запорных арматурах для перекрытия подачи жидкости или газа и на других объектах с вентильным двигателем. Алгоритмы управления вентильным двигателем известны, однако новым является то, что в программе учитываются особенности устройства отечественной модели микроконтроллера», — отметил научный сотрудник региональной молодежной лаборатории электромеханических, электронных и электрохимических систем ЮУрГУ Павел Шабуров.