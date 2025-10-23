В Челябинске создали первую программу для микроконтроллера «Амур»

Первую программу для отечественного микроконтроллера «Амур» разработали исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в соответствии с целями Десятилетия науки и технологий и национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области.
Микроконтроллеры применяются для программного управления электрооборудованием. Одну из моделей — MIK32 «Амур» — впервые в стране применили на трехфазном вентильном электродвигателе исследователи ЮУрГУ. Для управления вентильным двигателем с этим микроконтроллером ученые создали и запатентовали специальную компьютерную программу. Она позволяет управлять тремя фазами электродвигателя по трем сигналам от датчиков положения ротора.
«На одном из доступных новых отечественных микроконтроллеров мы сделали первые попытки внедрения в вентильный электропривод, который в перспективе может применяться в среднемощных транспортных средствах, подъемных механизмах грузоподъемностью до 1 тонны, приводе дверей лифтов и трамваев, в подъемнике шлагбаумов, в запорных арматурах для перекрытия подачи жидкости или газа и на других объектах с вентильным двигателем. Алгоритмы управления вентильным двигателем известны, однако новым является то, что в программе учитываются особенности устройства отечественной модели микроконтроллера», — отметил научный сотрудник региональной молодежной лаборатории электромеханических, электронных и электрохимических систем ЮУрГУ Павел Шабуров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.