Депутаты Госдумы предложили обязать хозяев убирать за питомцами в домах

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, в рамках которого владельцы питомцев должны убирать продукты жизнедеятельности своих животных в местах общего пользования. Соответствующая информация следует из документа.
Нововведения затронут закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России». Действующее законодательство обязывает хозяев убирать за питомцем только при его выгуле. Поэтому закон предлагается дополнить положением, по которому владельцы животных должны проводить уборку и в местах общего пользования в многоквартирных домах.
Помимо этого, парламентарии также предложили запретить посещать с собакой магазины, кафе, рестораны, медицинские и образовательные организации, а также организации культуры, передает ТАСС.
Недавно суд Москвы назначил штраф в размере 1,5 тысячи рублей, наложенный на жительницу столицы Надежду за нарушение правил выгула животного. Поводом для наказания стала жалоба активистки-соседки, утверждавшей, что собака женщины оставила следы жизнедеятельности на территории двора.