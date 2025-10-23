Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Госдумы предложили обязать хозяев убирать за питомцами в домах

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, в рамках которого владельцы питомцев должны убирать продукты жизнедеятельности своих животных в местах общего пользования. Соответствующая информация следует из документа.

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, в рамках которого владельцы питомцев должны убирать продукты жизнедеятельности своих животных в местах общего пользования. Соответствующая информация следует из документа.

Нововведения затронут закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России». Действующее законодательство обязывает хозяев убирать за питомцем только при его выгуле. Поэтому закон предлагается дополнить положением, по которому владельцы животных должны проводить уборку и в местах общего пользования в многоквартирных домах.

Помимо этого, парламентарии также предложили запретить посещать с собакой магазины, кафе, рестораны, медицинские и образовательные организации, а также организации культуры, передает ТАСС.

Недавно суд Москвы назначил штраф в размере 1,5 тысячи рублей, наложенный на жительницу столицы Надежду за нарушение правил выгула животного. Поводом для наказания стала жалоба активистки-соседки, утверждавшей, что собака женщины оставила следы жизнедеятельности на территории двора.