Депутаты Госдумы предложили обязать хозяев убирать за питомцами в домах

Нововведения затронут закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России». Действующее законодательство обязывает хозяев убирать за питомцем только при его выгуле. Поэтому закон предлагается дополнить положением, по которому владельцы животных должны проводить уборку и в местах общего пользования в многоквартирных домах.