24 октября в Челябинской области станет Днем траура по погибшим в Копейске

Губернатор Алексей Текслер заявил об объявлении траура в Челябинской области из-за трагедии в Копейске, где 22 октября произошли взрывы на одном из заводов города. Об этом глава региона сообщил в личном telegram-канале.

