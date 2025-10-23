24 октября в Челябинской области станет Днем траура по погибшим в Копейске

Губернатор Алексей Текслер заявил об объявлении траура в Челябинской области из-за трагедии в Копейске, где 22 октября произошли взрывы на одном из заводов города. Об этом глава региона сообщил в личном telegram-канале.
