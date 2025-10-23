Shot: Уехавшая на гастроли Верка Сердючка заработает 700 миллионов рублей

Директор украинского певца рассказал, что Данилко спокойно относится к возможному запрету въезда в Россию. При этом музыкальный продюсер Леонид Дзюник не исключил, что артисту могут угрожать отправкой в зону спецоперации, если он продолжит открыто выражать недовольство теми, кто запрещает петь на русском языке.