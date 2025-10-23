Shot: Уехавшая на гастроли Верка Сердючка заработает 700 миллионов рублей

Украинского музыканта Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, выпустили из страны для проведения европейского турне. Певец заработает на нем около 700 миллионов рублей. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что почти в каждом европейском городе Европы у Данилко распроданы билеты. При этом каждый из шести прошедших концертов принес ему примерно по 50 миллионов рублей.
Основную часть музыкальной программы составляют песни на русском языке. На украинском языке проходит наименьшая часть шоу, передает Telegram-канал.
В конце сентября появилась информация, что Андрею Данилко могут запретить въезд в Российскую Федерацию. По данным СМИ, сейчас существуют официальные причины для принятия решения о запрете на пересечение границы России.
Директор украинского певца рассказал, что Данилко спокойно относится к возможному запрету въезда в Россию. При этом музыкальный продюсер Леонид Дзюник не исключил, что артисту могут угрожать отправкой в зону спецоперации, если он продолжит открыто выражать недовольство теми, кто запрещает петь на русском языке.