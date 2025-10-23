Омск прощается с известной журналисткой

Виолетта Гордиенко имела два высших образования — культуролога и учителя русского языка и литературы. Её профессиональный путь в журналистике был отмечен значительными достижениями: она состояла в Союзе журналистов России и неоднократно становилась лауреатом и победителем престижных профессиональных конкурсов. На протяжении более десяти лет она посвящала свои материалы судьбам простых жителей Омской области.