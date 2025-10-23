Ричмонд
Омск прощается с известной журналисткой

Много лет она проработала в газете «Омская правда».

Источник: РИА "Новости"

Ушла из жизни известный омский журналист Виолетта Гордиенко. Об этом стало известно «Омскрегиону».

Журналист скончалась 23 октября 2025 года. Известному омскому журналисту было 55 лет. Много лет она проработала в газете газете «Омская правда».

Виолетта Гордиенко имела два высших образования — культуролога и учителя русского языка и литературы. Её профессиональный путь в журналистике был отмечен значительными достижениями: она состояла в Союзе журналистов России и неоднократно становилась лауреатом и победителем престижных профессиональных конкурсов. На протяжении более десяти лет она посвящала свои материалы судьбам простых жителей Омской области.

Церемония прощания проходит в селе Александровское Шербакульского района.

Ранее мы сообщали, что в Омске на 79-м году жизни скончалась Алевтина Галуза — заслуженный деятель культуры Омской области и народный артист Горьковского района.