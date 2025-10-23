В Саратове открылась выставка «Русский стиль: сталь»

Выставка «Русский стиль: сталь» начала работать в Саратовском художественном училище имени Боголюбова в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
Куратор проекта, заместитель председателя Поволжского отделения Российской академии художеств Светлана Кузнецова отметила, что авторы проекта раздали современным художникам из разных городов и регионов России стандартные плиты от армейских бронежилетов и предложили им отрефлексировать происходящие исторические события через образы. В выставке принимают участие множество художников — от академиков и лауреатов премий до студентов художественных вузов. Главным критерием отбора для организаторов стал серьезный подход к теме.
«В Саратове проект проходит до 10 ноября при поддержке Российской академии художеств и ее Поволжского отделения, а также Творческого союза художников России и Саратовского художественного училища имени Боголюбова. Ранее выставка “Русский стиль: сталь” экспонировалась в Казани, Москве, Анапе, Краснодаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Воронеже, Калуге, Санкт-Петербурге и Донецке», — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.