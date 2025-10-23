В Саратове открылась выставка «Русский стиль: сталь»

Куратор проекта, заместитель председателя Поволжского отделения Российской академии художеств Светлана Кузнецова отметила, что авторы проекта раздали современным художникам из разных городов и регионов России стандартные плиты от армейских бронежилетов и предложили им отрефлексировать происходящие исторические события через образы. В выставке принимают участие множество художников — от академиков и лауреатов премий до студентов художественных вузов. Главным критерием отбора для организаторов стал серьезный подход к теме.