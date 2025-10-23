Несколько недель подряд в Уфе будут перекрыты две улицы

Согласно графику, с 23 октября по 11 ноября будет частично перекрыта проезжая часть по нечетной стороне улицы Коммунистической в районе дома № 101. Параллельно, с 23 октября по 10 ноября, такие же ограничения вводятся на нечетной стороне улицы Менделеева в районе дома № 160/9.