Несколько недель подряд в Уфе будут перекрыты две улицы

В Уфе плановые работы на инженерных коммуникациях потребовали временного ограничения движения транспорта на нескольких участках улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрация города.
Согласно графику, с 23 октября по 11 ноября будет частично перекрыта проезжая часть по нечетной стороне улицы Коммунистической в районе дома № 101. Параллельно, с 23 октября по 10 ноября, такие же ограничения вводятся на нечетной стороне улицы Менделеева в районе дома № 160/9.
Кроме того, с 1 по 25 ноября частичное перекрытие движения ожидается на улице Менделеева в районе дома № 158.
Власти Уфы обращаются к автомобилистам с просьбой заранее планировать маршруты и учитывать вводимые ограничения при поездках по указанным улицам.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.