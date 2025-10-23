Ричмонд
Несколько недель подряд в Уфе будут перекрыты две улицы

В Уфе перекроют улицы Коммунистической и Менделеева.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе плановые работы на инженерных коммуникациях потребовали временного ограничения движения транспорта на нескольких участках улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрация города.

Согласно графику, с 23 октября по 11 ноября будет частично перекрыта проезжая часть по нечетной стороне улицы Коммунистической в районе дома № 101. Параллельно, с 23 октября по 10 ноября, такие же ограничения вводятся на нечетной стороне улицы Менделеева в районе дома № 160/9.

Кроме того, с 1 по 25 ноября частичное перекрытие движения ожидается на улице Менделеева в районе дома № 158.

Власти Уфы обращаются к автомобилистам с просьбой заранее планировать маршруты и учитывать вводимые ограничения при поездках по указанным улицам.

