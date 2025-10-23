Минздрав утвердил новые правила направления пациентов — что изменится

Минздрав утвердил правила, по которым пациенты будут направляться на консультации, обследования и госпитализацию. Согласно документу, стационарная медицинская помощь (за исключением экстренных случаев) будет оказываться только при наличии направления от медицинской организации.
Если состояние пациента требует дополнительного обследования или консультации, его могут направить к специалистам других учреждений. Также предусмотрена возможность госпитализации в больницы различного уровня — от районных до республиканских — в зависимости от характера заболевания и медицинских показаний.
При направлении пациента на получение медицинской помощи ему выдаются два документа: направление, подписанное врачом-специалистом, и выписка из медицинских документов, содержащая результаты обследований, соответствующих диагнозу и срокам, установленным клиническими протоколами, а также учитывающая конкретную клиническую ситуацию. В случае госпитализации решение о приеме должно быть принято не позднее трех рабочих дней с момента поступления медицинских документов. Для проведения очной консультации срок принятия решения не должен превышать одного рабочего дня.
Право выдачи направлений на консультации, обследования и госпитализацию в учреждения районного, городского, областного и республиканского уровней предоставлено широкому кругу должностных лиц. Среди них — врачи-специалисты, руководители медицинских организаций и их заместители, сотрудники управлений здравоохранения облисполкомов и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, а также специалисты Министерства здравоохранения, отвечающие за организацию медицинской помощи населению, включая министра здравоохранения и его заместителей.
Медицинские учреждения частной формы собственности, при наличии у пациента соответствующих медицинских показаний, обязаны направлять его в государственные организации здравоохранения по месту прикрепления.
Постановлением № 137 Минздрав уточнил перечень допустимых способов информирования населения о порядке оказания медицинской помощи. Теперь к ним относятся публикации в сети Интернет — включая официальные сайты организаций здравоохранения, социальные сети и мессенджеры — а также размещение информации на мониторах и телевизорах внутри медучреждений. При этом исключены формы, не относящиеся напрямую к информированию: размещение книг замечаний и предложений, а также ящиков для анонимных обращений. Это направлено на повышение прозрачности и актуальности коммуникации с пациентами.
Для более широкого взаимодействия с населением по вопросам оказания медпомощи в организациях здравоохранения добавлен способ информирования — размещение публикаций в электронных и печатных СМИ.
Инструкция Минздрава сохраняет традиционные способы информирования населения — размещение информации на стендах в регистратуре и приёмных отделениях медицинских организаций. На этих стендах должна быть представлена подробная информация о режиме работы учреждения, доступных видах медицинской помощи, порядке её оказания для граждан Республики Беларусь, включая льготные категории, иностранцев и лиц без гражданства. Также размещаются сведения о графике приёма граждан администрацией, режиме работы ближайших аптек, времени и месте встреч с населением, выездных приёмах, а также буклеты, брошюры и плакаты, организация работы выездных групп в другие организации и сельские населенные пункты.
Документ вступил в силу после его официального опубликования.