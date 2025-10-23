Минздрав утвердил новые правила направления пациентов — что изменится

Инструкция Минздрава сохраняет традиционные способы информирования населения — размещение информации на стендах в регистратуре и приёмных отделениях медицинских организаций. На этих стендах должна быть представлена подробная информация о режиме работы учреждения, доступных видах медицинской помощи, порядке её оказания для граждан Республики Беларусь, включая льготные категории, иностранцев и лиц без гражданства. Также размещаются сведения о графике приёма граждан администрацией, режиме работы ближайших аптек, времени и месте встреч с населением, выездных приёмах, а также буклеты, брошюры и плакаты, организация работы выездных групп в другие организации и сельские населенные пункты.