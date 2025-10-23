Иркутская и Андижанская области подписали соглашение о сотрудничестве. Глава Приангарья Игорь Кобзев заявил, что документ укрепит отношения между Россией и Узбекистаном в торгово-экономической, социальной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе областного правительства.
— Республика остается одним из основных внешнеторговых партнеров нашего региона и по итогам первого полугодия занимает пятое место среди 67 зарубежных государств, с которыми мы взаимодействуем, — уточнил губернатор Иркутской области.
Объем торговли между Приангарьем и Узбекистаном увеличился на 54%. Рост связан с увеличением поставок из Иркутской в Андижанскую область алюминиевой проволоки и обработанных пиломатериалов. Что касается образования, то в вузах области учатся около 900 студентов из Узбекистана.
Постоянное проведение совместных бизнес-миссий стало главным фактором в укреплении деловых связей. Это позволило за последние два года заключить пять контрактов на поставки строительных материалов и предоставление туристических услуг. Заключены три договора о сотрудничестве, охватывающие производство промышленного оборудования и предоставление информационных услуг.