Иркутская и Андижанская области подписали соглашение о сотрудничестве

Объем торговли между Приангарьем и Узбекистаном увеличился на 54%. Рост связан с увеличением поставок из Иркутской в Андижанскую область алюминиевой проволоки и обработанных пиломатериалов. Что касается образования, то в вузах области учатся около 900 студентов из Узбекистана.