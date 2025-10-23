Какую профессию выбрать, чтобы хорошо зарабатывать и быть востребованным на рынке труда

«На уровень дохода также влияют квалификация и тип занятости. Сейчас спрос опережает предложение на дефицитные профессии, особенно в производстве, строительстве и торговле, что заставляет работодателей активно повышать там зарплаты. В то же время в крупных компаниях, особенно в промышленных регионах, платят значительно больше, чем в малом и среднем бизнесе», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».