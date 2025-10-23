Ричмонд
В федеральный каталог добавили два автомаршрута по Волгоградской области

Они включают объекты культурно-исторического наследия и памятники природы.

Два автомаршрута по Волгоградской области включили в Атлас автомаршрутов России, который разработали в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества региона.

Маршрут «Дорогами легендарной земли» охватывает Камышин, Камышинский и Дубовский районы, а также Волгоград. Он предлагает путешественникам посетить объекты культурно-исторического наследия и памятники природы. Автокруиз «Серферы волжских степей» приглашает отправиться в путешествие по одной из главных водных артерий страны — Волге. Перед гостями региона предстанут степи, заповедники и озеро, покрытое цветущими лотосами.

Атлас автомаршрутов России представляет собой комплексную систему готовых планов путешествий по стране на автомобиле, мотоцикле или автодоме. В настоящий момент федеральный каталог включает 109 маршрутов по всей стране, до конца года их число планируют увеличить до 120, а к 2030 году — до 180.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.