В омском ЖК «Старгород» сильно поменялась схема движения транспорта

В Центральном округе Омска изменится схема организации движения. Об этом в четверг, 23 октября, написал мэр Сергей Шелест на своем Телеграм-канале.
«Корректировки коснутся ряда улиц в жилом комплексе “Старгород”.
Движение транспорта по улице Нагибина от строения № 3/1, проезду до улицы Шукшина и по улице Шукшина станет односторонним (до выезда на улицу 2-я Кольцевая)", — уточнил он.
Также, сообщил Шелест, в этом ЖК на улице Тютчева, на четной стороне улицы Шукшина на отрезке от строения № 2 до строения № 6 и на проезде между этими же улицами до пересечения с улицей Нагибина введут запрет на остановку авто с монтажом дорожных знаков 3.27.
Ранее «КП Омск» писала, что в сентябре в Омске временно менялась схема движения автобусов на Левый берег.