Аптечную сеть оштрафовали за нарушения при продаже лекарств в Ростовской области

В аптеках Константиновска и станицы Багаевской на Дону выявили нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области привлек к административной ответственности юрлицо, которому принадлежит аптечная сеть. Об этом сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора.

Меры воздействия потребовались после внеплановых проверок в аптеках Константиновска и станицы Багаевской.

Оказалось, в торговой точке Константиновска выявили случаи продажи психоактивных лекарств по рецептам с истекшим сроком действия. Также по одному из рецептов препарат продали заранее. Кроме того, на бланках отметили путаницу с фамилиями и печатями медработников.

В станице Багаевской также обнаружили исправленные рецепты на психоактивные препараты, один из бланков был без штампа медицинской организации.

