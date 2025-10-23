Аптечную сеть оштрафовали за нарушения при продаже лекарств в Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области привлек к административной ответственности юрлицо, которому принадлежит аптечная сеть. Об этом сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора.
Меры воздействия потребовались после внеплановых проверок в аптеках Константиновска и станицы Багаевской.
Оказалось, в торговой точке Константиновска выявили случаи продажи психоактивных лекарств по рецептам с истекшим сроком действия. Также по одному из рецептов препарат продали заранее. Кроме того, на бланках отметили путаницу с фамилиями и печатями медработников.
В станице Багаевской также обнаружили исправленные рецепты на психоактивные препараты, один из бланков был без штампа медицинской организации.
