Аптечную сеть оштрафовали за нарушения при продаже лекарств в Ростовской области

Оказалось, в торговой точке Константиновска выявили случаи продажи психоактивных лекарств по рецептам с истекшим сроком действия. Также по одному из рецептов препарат продали заранее. Кроме того, на бланках отметили путаницу с фамилиями и печатями медработников.